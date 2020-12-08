SON DAKİKA HABERLERİ: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz." ifadelerini kullandı. İşte Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

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Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Sağlık çalışanlarını anmadığımız, onları takdir etmediğimiz hiçbir toplantı yoktur. Sağlık çalışanlarımız insan sevgisinin ve vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar. Bu derece vatansever, sağlıksever sağlık çalışanları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Hepsine sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerine sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Eylemin başladığı günden bugüne kadar 21 annemiz evladına kavuştu. Annelere sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'nin kalbi annelerle beraber atıyor.

ASILSIZ İDDİALARA YALANLAMA

Bugün bazı yayın organlarında tek elden yazılmış gibi, hiçbir geçerliliği olmayan bir haber var. Kovid salgını süreci AK Parti'yi vurdu, bazı ilçe ve il binalarının kiraları ödenemiyor, çalışanlarına maaş ödenemiyor gibilerinden şaşırtıcı haberler gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız teşkilatlarımızın ihtiyaçları konusunda son derece hassastır. Sahada bu çalışmaları yürüten, Türkiye'nin demokrasi, reform mücadelesine destek veren en büyük güç kendi teşkilatımızdrır. Teşkilatımızın her bir ihtiyacının karşılanması bu mücadelenin başarıya ulaşması için gereklidir. Covid zamanı yüzde 40 yardım gönderdik. Bu konuda AK Parti'nin bir borcu yoktur. Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum sözkonusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan kardeşimizin, çalışanımızın maaşının ödenmemesi diye bir şey sözkonusu değildir. Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak kuşkusuz en büyük gücümüzün teşkilatlarımızın olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ

Siyasi gündemi yakın bir şekilde takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret tarihi bir öneme sahip. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etmek üzere Bakü'ye gideceklerdir. Oradaki süreç hassas bir şekilde takibimizde.

TÜRKİYE ve RUSYA ORTAK MERKEZ OLUŞTURUYOR

İmzalanan mutabakat çerçevesinde Ermenistan birliklerinin Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyordu, bu çekilme süreci 1 Aralık'ta tamamlanmıştır. Üçlü mutabakat uyarınca ateşkesi kontrol etmek üzere Türkiye ve Rusya tarafından ortak merkez oluşturacak. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi verilen emre ve talimatlara hazır olacak şekilde çalışmalarını tamamlamış bulunuyor.

ELE GEÇİRİLEN TOPRAKLAR AZERBAYCAN TOPRAĞI

TSK'nın oradaki ateşkesi gözlemlemek üzere sürdüreceği faaliyet de son derece tarihi bir öneme sahiptir. Ele geçirilen topraklar esasında Azerbaycan toprağı. BM'de de böyle. Burada korsan bir Ermenistan, korsan bir Yukarı Karabağ Cumhuriyeti diye uydurarak temsil oluşturmaya çalıştırmışlar. Herhangi bir hukuki meşruiyeti ve tarihsel karşılığı yok. Fransa parlamentosu bir karar alıyor. Hukuki açıdan bu karar hükümsüzdür. Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır. Mins grubunda tarafsızlığını kaybetmiştir. Oradaki korsanlığa, gayrimeşru yapılara onay vermek demektir. Ermenistan tarafından işgal edildiği net olan, BM kararlarına da aykırıdır. Maalesef Fransa ile eski devlet geleneği ile ilişkilerimiz var, fakat son zamanlarda dünya barışı, bölge barışı ile ilgili konularda en anormal ve agresif davranışları Fransadan görüyoruz.

FRANSA'YA KARABAĞ TEPKİSİ

Fransa ve Macron'un oraların Azerbaycan toprağı olduğu, Ermenistan'ın çekilmesi gerektiği beyanını duymadık.

Fransa gibi ülkeler aslında Ermeni toplumunu rehin tutmaya çalışıyorlar. Bunun da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Sonuçta Azerbaycanlı kardeşlerimiz zafere ulaşmıştır. Azerbaycan ordusu öz topraklarına kavuşmuştur, işgal sona ermiştir. Fransa'nın aldığı karar sembolik de olsa hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif karardır.

Zaman zaman yabancı devletlere yapılan görüşmelerde Macron'un yürüttüğü diplomasinin tek temeli var, Türkiye'ye karşı devletleri kışkırtmaya çalışıyor. Bu takıntılı bir siyasettir. Fransız diplomasisinin kabiliyetlerine, yeteneklerine yakışmayan dar bir yaklaşımdır, radikal yaklaşımdır. Fransa'nın makul zeminde Türkiye ile ilişki kurması gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına karşı CHP Genel Başkanı'nın sistematik olarak ortaya konulan tavır doğru bir tavır değil. En son Türk gemisinin, Almanya'nın yönlendirmesiyle aranması karşısında sayın Kılıçdaroğlu bunu doğru bulduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Doğrusunu söylersem bunu çok yadırgadıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin iç siyasette CHP'nin tezi haline gelmesini şaşkınlıkla, ibretle izliyoru. Üstelik biz bilgi de verdik. Zorunluluk olmamasına rağmen karşı tarafa bildirilmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı deniyor. Arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın ve arkadaşlarımızın cep telefonları vardır. 1 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz. Türkiye haklı iken çıkıp da İrine harekatı çerçevesinde Yunan, Alman tezini Türkiye'nin tezine karşı doğru bir tez gibi savunması son derece yadırgatıcı. Ben bunun Türkiye'nin tarihinde benzerinin olduğuna inanmıyorum. Net bir durum varken, gemimize gayrikanuni şekilde çıkılmışken, karşı tarafın düşüncelerini gerçekmiş gibi anlatmak.