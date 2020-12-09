Son dakika... 23 yaşındaki Rus kadını öldüren öğretmen: Oğlumun nikahı vardı! Gömmek zorundaydım

Rus dansçı Anastasiya Yazerskaya davasında son dakika gelişmesi. Kendisiyle bin 800 TL karşılığında ilişkiye girdikten sonra genç kızı döverek öldürdüğü ve Antalya Isparta otoyolunun kenarında bir bölgede koli bandıyla sararak gömdüğü ortaya çıkan 54 yaşındaki öğretmen duruşmaya uzaktan bağlanarak ifade verdi. Mahkemenin sorularına verdiği cevaplar ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

KRİTİK DAVA BAŞLADI

Antalya'da, 8 Mart'ta kaybolduktan iki hafta sonra toprağa gömülü halde cesedi bulunan Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya (23) davasında tutuklu bulunan matematik öğretmeni Ahmet Oğuz Özgür (54) ilk kez hakim karşısına çıktı. Özgür, genç kadınla para karşılığı birlikte olduğunu ve sabah öldüğünü anlayınca gömdüğünü aktardı.