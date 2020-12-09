Son dakika: Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patladı!

Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken partinin siyasi ittifakı HDP'de de çarpık ilişkiler olduğu ortaya çıktı. Partinin Erbil temsilcisi Müzeyyen Güneş ile sözde eski DBP Kürdistan Federe Bölgesi temsilcisi Abit İke'nin birlikteliği ifşa oldu. Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. Öte yandan İke apar topar görevden alındı.
GÖREVDEN ALINDI
Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.
HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK BİR KADINA TECAVÜZ ETMİŞTİ
HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesiyle Çelik istifa etmişti.
ORTAĞI CHP DE TECAVÜZ SKANDALLARI İLE SARSILIYOR
Türkiye günlerce HDP'deki tecavüz skandalını konuştuktan sonra, CHP'de de tecavüz rezaletleri ortaya çıkmıştı. Parti tecavüz rezaletlerinin üstünü örtmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı tek bir cümle bile açıklama yapmayarak tepki çekmişti. Millet İttifakı'nda yaşanan taciz ve tecavüz rezaletlerinin ardı arkası kesilmezken, gelecek açıklamalar merakla bekleniyor...