Son dakika: Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patladı!

Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken partinin siyasi ittifakı HDP'de de çarpık ilişkiler olduğu ortaya çıktı. Partinin Erbil temsilcisi Müzeyyen Güneş ile sözde eski DBP Kürdistan Federe Bölgesi temsilcisi Abit İke'nin birlikteliği ifşa oldu. Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. Öte yandan İke apar topar görevden alındı.