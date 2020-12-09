Türkiye'den AB'ye çağrı: Gümrük Birliği'ni güncelleyin

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pekcan, ekim ayında görevine başlayan Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Brexit, çelik koruma önlemleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, A.TR belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

Görüşmede, Dombrovskis'in yeni görev döneminde Türkiye ile AB arasında ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak yakın ve etkili bir diyaloğun kurulacağına inandığını belirten Pekcan, küresel anlamda karşı karşıya kalınan ticari ve ekonomik sorunlara rağmen AB ile Türkiye arasında yakın iş birliğinin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkileri ileri taşımanın Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliğin artırılması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekliliğine değinen Pekcan, anlaşmanın, her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı birçok kazanım sağladığını belirtti.

Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında mevcut yapının bugünün gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine büyük önem veriyoruz. Günümüz ekonomik ortamında Gümrük Birliği, tarafların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra anlaşma, hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamıyor. Yaşadığımız dijital çağda bu alanların önemi giderek artıyor. Koronavirüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliği'ni güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi. Mevcut anlaşmanın hem yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi hem de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Avrupa Komisyonundan da bu konuda destek bekliyoruz."

AB'NİN ÖNLEMLERİ

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) AB ile eş anlı olarak yürürlüğe koymayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımdan, STA kapsamında menşe kurallarına dayalı bir düzene geçişin olumsuz etkilerini bertaraf etmek açısından AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Türkiye ile üçlü kümülasyon kurulmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Pekcan, AB tarafından çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemlerine ilişkin Türkiye'nin endişe ve beklentilerini de gündeme getirerek, Türkiye'nin, söz konusu korunma önlemlerinden en fazla olumsuz etkilenen ülke olduğuna dikkati çekti. Pekcan, AB'nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesini talep etti.

ERİŞİM ÖNEMLİ

Avrupa Komisyonunun geçen yıl aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Pekcan, "Bu değişikliklerin Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında ticari ilişkileri üzerindeki etkilerinin farkındayız. Bu dönüşüm büyük yatırımlar ve finansman gerektiriyor. Bu anlamda kapsayıcı bir finansman mekanizmasının sağlanması ve Türkiye'deki yeşil dönüşümü desteklemek için hem AB hem de uluslararası finansmana erişimin temin edilmesi kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir iş birliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini bildirdi.

TÜRKİYE KİLİT ORTAK

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis de Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB'nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortak olduğunu belirtti.

Dombrovskis, Türkiye-AB ilişkilerinin her iki tarafın vatandaşları, iş dünyaları ve bölge için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı.

İkili görüşmenin ardından Pekcan, pandemi sonrası için Dombrovskis'i Ankara'ya davet ederken, Ticaret Komiseri Dombrovskis de Pekcan ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.