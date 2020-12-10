Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüzlere 16 gündür tek kelime edemedi

CHP'de ortaya çıkan utanç verici olaylara 16 gündür hiçbir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki amaçlı başlatılan 'www.tecavuzesusma.com' isimli sitede zaman akmaya devam ediyor.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içi seri tecavüzlere sessiz kalıyor" ifadelerinin yer aldığı sitede, Kılıçdaroğlu'nun taciz vakaları ile ilgili kaç gün, kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye sessiz kaldığı; sayaç uygulamasıyla gözler önüne seriliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşandı. Türkiye; sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan iğrenç olaylara şahitlik yaptı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrı: Tecavüze susma

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