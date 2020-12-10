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Kemal 'deki taciz ve tecavüzlere 16 gündür tek kelime edemedi

Genel Başkanı Kemal , partisinde patlak veren taciz ve tecavüz olaylarına karşı sessizliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun yaşananlara kayıtsız kalması; “Parti içinde yuvalanan tacizci ve tecavüzcüleri cesaretlendiriyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:17 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:35 ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüzlere 16 gündür tek kelime edemedi

CHP'de ortaya çıkan utanç verici olaylara 16 gündür hiçbir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki amaçlı başlatılan 'www.tecavuzesusma.com' isimli sitede zaman akmaya devam ediyor.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içi seri tecavüzlere sessiz kalıyor" ifadelerinin yer aldığı sitede, Kılıçdaroğlu'nun taciz vakaları ile ilgili kaç gün, kaç saat, kaç dakika ve kaç saniye sessiz kaldığı; sayaç uygulamasıyla gözler önüne seriliyor.

Skandal üstüne skandala sus, ört, unuttur taktiği

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul teşkilatlarındaki bazı kadınların, CHP'li yöneticiler tarafından tacize ve tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. İlk vaka CHP Maltepe ilçe teşkilatında yaşandı. Türkiye; sonrasında Avcılar İlçe Teşkilatı, Ümraniye Gençlik Kolları ve Esenler İlçe Teşkilatı'nda yaşanan iğrenç olaylara şahitlik yaptı.


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüzlere 16 gündür tek kelime edemedi
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