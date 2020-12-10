Son dakika: FETÖ'nün "MİT kumpası" davasında yeni gelişme!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılandığı dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi girişindeki salonda kapalı olarak yapılıyordu. Duruşmada sanık savunmaları ve bazı tanıkların dinlendiği, ardından sanıklar ve avukatların taleplerinin alındığı öğrenildi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Aykut Güçlü, Oğuzhan Ceylan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy ve Erkan Ünal'ın, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tahliye kararında "yargılamanın geldiği aşama, bu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, kaçma şüphesinin bu aşamada bulunmaması, savunmalarının alınmış olması ve delilleri karartma şüphelerinin ortadan kalkması" gerekçe gösterildi.



Mahkeme heyeti, sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Faik Şaşmaz, Nuh Mehmet Damacı, Ayhan Albayrak ve Mustafa Gökkılıç'ın ise tutukluluk hallerinin devamına kara verdi.



Mahkeme çağrılmalarına rağmen duruşmalara katılmayan tanıklar ve müştekiler hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri kararı verildiği belirtildi.

KUMPASIN HESABI SORULUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 11 Şubat 2020'de iddianame hazırlanmıştı. Kumpas döneminde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde görev alan bakanlar, halen MİT Başkanı olan Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT personelinin aralarında bulunduğu 32 kişi davada mağdur, FETÖ'cü emniyet müdürlerinin gözaltına alıp deşifre ettiği MİT görevlisi Mustafa Özer ise müşteki taraf olarak yer alıyor. Soruşturmanın 2015 yılında Özer'in sunduğu deliller ve şikayet doğrultusunda başladığı ve 5 yıl boyunca titizlikle yürütüldüğü belirtiliyor.

1 NUMARA ELEBAŞI GÜLEN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, 14'ü tutuklu 15'i firari toplam 34 kişi yargılanıyor. 17-25 Aralık darbe girişimlerinde de rol alan ve dönemin Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, yardımcısı Ömer Köse'nin yanı sıra FETÖ'nün mahrem imamları da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıkların "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "casusluk", "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği", "nitelikli resmî belgede sahtecilik", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 26 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

BÖCEK BULUNCA HEDEF ALDILAR



Savcılığın iddianamesinde, MİT'in Kasım 2011'de Cumhurbaşkanının hasta olduğu dönemde çalışma ofislerinde böcek bulduğu, FETÖ'cü polislerin panikle, suç bastırmak amacıyla göstermelik bir soruşturma yapıp, sonra da soruşturma dosyasını kapattıkları anlatılıyor.



FETÖ'nün MİT'i hedef aldıktan sonra önce teşkilat aleyhine algı oluşturmaya başladığı, PKK/KCK'yı bile MİT'in yönettiği şeklinde kara propaganda yaptıkları vurgulanıyor. FETÖ'nün mahrem imamları Çetin Özgür ile İlyas Şahin'in ABD'ye giderek, operasyon talimatını bizzat Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'den aldıkları kaydediliyor. Bu mahrem imamlardan birinin 29, diğerinin 30 Ocak 2012'de Türkiye'ye döndükleri belirtiliyor. Çetin Özgür'ün, örgütün Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in yardımcısı olduğuna da dikkat çekiliyor.

ÖRGÜT OTELİNDE KUMPAS TOPLANTISI



İddianamede, kumpas öncesi Ankara Kızılcahamam'da örgüte ait Asya Termal Otel'de mahrem imamların toplantı yaptığı, sahipleri firari olan YKK Hukuk Bürosu ortaklarından Murat Karkın ile örgütün Güneydoğu, Marmara ve Ankara Emniyeti'nden sorumlu mahrem imamlarının toplantıya katılanlar arasında olduğu, Ankara Emniyetinden sorumlu mahrem imam Ahmet Kılınçarslan'ın Rus Büyükelçi Karlov suikastında da yargılandığı aktarılıyor. 2005-2014 yılları arasında FETÖ'nün Marmara Bölgesi Emniyet imamı olduğu tespit edilen ve örgütte Arif kod adını kullanan firari Ali Rıza Tekinkaya'nın ise "Ergenekon ve Balyoz davaları ile 17-25 Aralık'a kadar emniyetçe yapılan bütün operasyonları organize eden kişi olduğu ve örgütün tüm operasyonlarından bilgisi olduğu dile getiriliyor.

ERDOĞAN AMELİYATA GİRERKEN HAREKETE GEÇTİLER



İddianamede, Hakan Fidan ile birlikte 5 MİT görevlisinin, Başbakan Erdoğan ameliyata gireceği saatte ifadeye çağırıldıkları vurgulanıyor. FETÖ'nün her zamanki yöntemi olan uydurma delillerle kumpasa kalkıştığı belirtilen iddianamede, "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandığı, bu kurgu ve kumpas soruşturmanın aslında FETÖ silahlı terör örgütünün, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yıkmaya yönelen ilk teşebbüs olduğu anlaşılmıştır" ifadesi kullanılıyor. Sanık Şenel Eskitürk'ün sorgusunda, Ayhan Albayrak'ın kendisine "Hakan Fidan ifadeye gelseydi Sadrettin (Sarıkaya) savcı tarafından kesinlikle tutuklanacaktı" dediği aktarılıyor.