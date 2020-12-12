HDP’li vekilden terör örgütü üyesine skandal koruma: Telefonunu cebe attı delilleri kararttı

HDP milletvekillerinin teröristleri ve yandaşlarını koruma sevdası bitmiyor. Teröristler için düzenlenen cenaze ve taziye organizasyonlarında ön sıralarda yer alan HDP'li vekiller, terör örgütü üyelerini de korumak için elinden geleni yapıyor. Bunun bir örneği de Şırnak'ta yaşandı.







Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından kayıt bulunan Ercan Oğuz'un yakalanmasına yönelik talimat verdi. Bunun üzerine Cizre'de HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir'in de arasında bulunduğu grup içerisinde bir şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Milletvekili Nuran İmir, polisin işlem yaptığı sırada ekipleri engellemeye yönelik sözlü müdahalelerde bulundu. Bu sırada örgüt üyesine yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu.







Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, o anları tespit etti. Milletvekilinin, şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok edebileceği üzerine söz konusu telefonunun incelenebilmesi için aynı soruşturma kapsamında yeniden şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Tekrar yakalanan şüpheli Oğuz'un üzerinde milletvekili İmir tarafından alınan cep telefonu bulundu. İçerisinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemeye ve suç delillerini karartmaya çalıştığı belirtilen İmir hakkında hazırlanan soruşturma evrakı "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.

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