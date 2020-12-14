Bin TL hibe kimlere verilecek? (1000) Bin TL hibe ile 500 - 750 TL esnafa kira yardımı detayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan son dakika esnafa kira yardımı ve hibe açıklaması

Ülkemizde Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında esnaf vatandaşlarımızı sevindirecek gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan bin TL hibe ile 500 - 750 TL kira yardımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında esnaf vatandaşlarımız bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? Sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA - BİN TL HİBE KİMLERE VERİLECEK, 500 - 750 TL KİRA YARDIMI DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak duyurulan Bin TL hibe ile 500 - 750 TL kira yardımı detaylarına ilişkin merak edilerek araştırılan bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;