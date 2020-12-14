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Bin TL hibe kimlere verilecek? (1000) Bin TL hibe ile 500 - 750 TL esnafa kira yardımı detayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan son dakika esnafa kira yardımı ve hibe açıklaması

’de etkili olan koronavirüs pandemisi ve diğer ekonomik konular, Başkanlığında bugün yapılan kabine toplantısında görüşüldü. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında esnaf vatandaşlarımıza müjdeli son dakika haberleri verdi. Bu bağlamda Başkan Erdoğan, bin TL hibe ile 500 - 750 TL kira yardımı yapılacağını açıkladı bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? Sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Bu başlık altında Bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2020 20:54 Son Güncelleme: 14.12.2020 20:54 ABONE OL
Bin TL hibe kimlere verilecek? 1000 Bin TL hibe ile 500 - 750 TL esnafa kira yardımı detayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan son dakika esnafa kira yardımı ve hibe açıklaması

Ülkemizde Mart ayından bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bugün (14 Aralık 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında esnaf vatandaşlarımızı sevindirecek gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda Başkan Erdoğan bin TL hibe ile 500 - 750 TL kira yardımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında esnaf vatandaşlarımız bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? Sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA - BİN TL HİBE KİMLERE VERİLECEK, 500 - 750 TL KİRA YARDIMI DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak duyurulan Bin TL hibe ile 500 - 750 TL kira yardımı detaylarına ilişkin merak edilerek araştırılan bin TL hibe kimlere verilecek, 500 - 750 TL kira yardımı detayları belli oldu mu? Sorularına ilişkin detaylar şöyle;



ESNAFA KİRA DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamalarında esnaf vatandaşlarımıza yönelik müjdeli haber verildi. Bu kapsamda;

  • İş yeri kiralamada KDV oranı 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olacak. 432 bin 567 esnaf salgından doğrudan etkilendi. Esnafa 3 ay boyunca 750 TL kira desteği verilecek.
  • Başkan Erdoğan açıklamasında "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerine de yer verdi.

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Bin TL hibe kimlere verilecek? (1000) Bin TL hibe ile 500 - 750 TL esnafa kira yardımı detayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan son dakika esnafa kira yardımı ve hibe açıklaması
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