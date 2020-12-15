Meclis kararını yok saydı! Zabıtalarla zorbalık yaptı! Merkez Başakşehir Belediyesi tarafından yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 13 Şubat'ta İBB Meclis üyeleri Cüneyt Yılmaz, Hayriye Çiçek, Murat Şahin, Nurdan Ertuğrul ve Ömer Faruk AY tarafından verilen önerge ile Başakşehir Sularvadisi'nde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsis etti. Şubat ayında yapılan tahsiste İBB Hukuk Komisyonu "Karara konu olan taşınmazın hali hazırda Başakşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olduğu taşınmaz üzerindeki Bilgievi Binası'nın Başakşehir Belediyesi tarafından yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın tamamının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle ve bedelsiz olarak Başakşehir Belediyesi'ne tahsisi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.





ZABITALAR MERKEZE YIĞILDI



Mecliste yapılan oylamada karar oyçokluğu ile alındı. İBB Meclisinin iradesini tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başakşehir Belediyesi'ne yapılan tahsisi veto ederek tekrar görüşülmek üzere Mart ayı meclisine gönderdi. 12 Mart tarihinde gerçekleştirilen İBB Meclisi 2'nci oturumunda meclis aldığı kararı meclis üye tam sayısı salt çoğunluk olarak ısrar karar olarak kabul etti. İBB yönetimi meclisin aldığı ikinci karar sonrası bu kez mahkemenin yolunu tuttu. Kullanım hakkı Başakşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen İBB yönetimi Zabıta 10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze geldi. Merkezin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Burada Başakşehir Belediye personeline saldırgan davranışlar sergileyen İBB yönetimi olay yerine gelen polise karşı da direndi. Ortaya çıkan görüntüler sonrası yoğun eleştiri alan İBB yönetimi ise tahsis kararını tanımadıklarını ve konun yargıda olduğu gerekçesine sığındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden skandal baskın | Video





KULLANIM HAKKI BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN



Esenyurt'ta cadde üstünde yumurta satan kadının yumurtalarını kırarak etrafa saçan ve bu nedenle de yoğun tepki çeken İBB yönetiminin, zabıta personeli aracılığıyla sergilediği zorbalığa eklediği Başakşehir'deki saldırgan tavırlar sonrası, "Yapının 10 yıllığına Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Yargı süreci devam ederken ilgili taşınmazın Gençlik Ofisi olarak kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirildi. İBB, Emlak Dairesi Başkanlığı eliyle de bir yazı yazarak binanın kullanıma uygun olmadığını Başakşehir Belediyesi'ne iletti. Başakşehir Belediyesi, yargının nihai kararını beklemeksizin söz konusu yapıda tadilat çalışması başlattı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı, binanın kullanılması ve tadilat başlatılması üzerine Sular Vadisi'ndeki yapıya girerek duruma müdahale etti" dedi.

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BELEDİYE BAŞKANLARI TEPKİ GÖSTERDİ



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da sosyal medya hesabından skandal görüntüleri 'Hukuksuz İBB' etiketiyle paylaşarak "Başakşehirli annelerimizin ve çocuklarımızın eğitim alacağı Merkezimiz, İBB Zabıtası tarafından iki gündür işgal edilmeye çalışılıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievinin kapısını kırarak girmeye ve keyfi uygulama yapmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi. Bu paylaşım sonrası Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu "İBB'nin bu yaptığı tam anlamıyla hukuk tanımazlıktır" ifadelerine yer verdi.