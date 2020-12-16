Esenyurt Belediyesi’nde değişik işler! Mimar ve mühendisler ‘malzemeci’ oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti döneminde işe alınan uzman personeli, uzman olmadığı ve ilgisi olmayan bölümlere göndererek işlevsiz bırakmıştı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'unda aynı yöntemi uyguladığı ortaya çıktı.

MÜHENDİS VE MİMARLARA ARŞİV İMHADA GÖREVLENDİRDİ

Esenyurt Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından, belediyede görev alan mimar ve mühendislerin alanları dışında görevlendirildiğini ifade ederek bu duruma tepki göstedi. Karakaş, mimar ve mühendislerin uzmanlık alanları dışında 'Arşiv Malzemesi Ayıklama' ve 'İmha Komisyon Belge Personeli' yapılmasına tepki gösterdi. Grup Başkan Vekili bu konula ilgili; "Personellerimize uygulanan haksızlıklara göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

HÂLİHAZIRDA MİMAR VE MÜHENDİSİ KAÇ TANE VAR?

Karakaş açıklamalarında şunları kaydetti: "Sözleşmeli personel noktasında yetki vermiyorsunuz, diyorsunuz. 'Mimar ve mühendis eksiğim var' diyorsunuz. Ben size şu an da soruyorum. Esenyurt Belediyesi'nin şu an hâlihazırda mimar ve mühendisi kaç tane var? Bunların hepsi kendi alanlarında ilgili oldukları yerlerde mi çalıştırılıyor? Mesela ilgili A.B Arşiv Müdürlüğü yazılarına istinaden. Mühendise verilen göreve bakın! Esenyurt Belediyesi ha. Arşiv Malzemesi Ayıklama ve İmha Komisyon Belge Personeli. Elektrik elektronik mühendisine, siz Arşiv Malzemesi Ayıklama ve İmha Komisyon Belge Personeli görevi veriyorsunuz.

MÜHENDİSLERİ BİRİM ARŞİV PERSONELİ YAPTI

Yedi-sekiz mimar mühendisimizin olduğu, bir başka gruba, içinde inşaat mühendisleri, mimarlar, elektrik elektronik, makine mühendisi de var, sizin de meslektaşlarınız. Arşiv Müdürlüğü yazılarına istinaden 'Birim Arşiv Personeli olarak görevlendirilmiştir' diyorsunuz. Bir tarafta elinizdekileri alakasız yerlere belge saymak için görevlendiriyorsunuz. Bunlar mühendis, kendiniz de bir mühendis olarak kendi meslektaşlarınıza böyle bir muamele yapılmasına nasıl razı oluyorsunuz?"

"SİZDEN OLAN MÜHENDİSLERİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Diğer taraftan da diyorsunuz ki, 'Benim mühendise ihtiyacım var!' Burada ister istemez soruyoruz. Mühendiste nasıl bir mühendis sizden olan mühendisleri mi istiyorsunuz. Ben anlayamadım. Nasıl bir beklentiniz var. Bunlar işini gücünü yapan bu belediyede çalışan insanlar. Tamam, bizim dönemimizde işe başlamışlar. Ama gerçekten vatanını milletini seven tertemiz pırıl pırıl çocuklar bunlar. Sırf sizin dönemizde başlamadılar diye bu muamele ne kadar doğru. Allah rızası için lütfen bu konuda biraz daha adil olun. Bu yapılan haksızlığa da bir mühendis olarak bir de mühendisler haftası ya. Bence gelin müdahale edin ve bu şekildeki görevlendirmeye müsaade etmeyin. Elinizdeki insan kaynağınızı zayi ediyorsunuz."

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