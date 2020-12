Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’ndan İBB’nin zorbalığına tepki!

Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ise binanın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirterek şunları söyledi:

"İki defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu. Ama her iki mahkemede yürütmeyi durdurma kararı veremedi. Bugün itibariyle sabah ilgili müdürlüğümüz geldiği zaman içerde, İBB'nin zabıtaların daire başkanını ile birlikte burayı işgal ettiklerini gördü. Her yerde, her mekanda, her ortamda demokrasiden hukuktan dem vuran arkadaşlar maalesef bugün hukuksuz bir olayın içerisindedir."