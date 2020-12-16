Kimlik numarası ile UYAP’a Belçika’dan giriş yapılmış

E-devletşifresi ile 1 numaralı sanık olduğu Selam Tevhid'de kumpas davasını kontrol ettiği ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 'dijital ayak izine' Belçika'da rastlandı. FETÖ elebaşının TC kimlik numarasıyla e-devlete giriş yapıldığı IP numarasına ulaşıldı. Belçika'da olduğu belirlenen IP adresiyle Gülen'in TC kimlik numarası kullanılarak UYAP Vatandaş Portal'a girildiği ve Selam Tevhid'de kumpas davasında gelinen aşamanın incelendiği tespit edildi.Selam Tevhid'de kumpas davasının 1 numaralı sanığı Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dosyada geçen ekimde mütalaa verilmişti. Mütalaada 90 sanıktan 73'ünün ağır müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ elebaşı Gülen'in TC kimlik numarasıyla e-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal'a girilerek incelendiği ortaya çıkmıştı.Güvenlik kaynakları, dosya takibinin FETÖ elebaşının avukatları aracılığıyla yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Belçika özellikle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin FETÖ mensuplarının yaptığı binlerce başvuruyu reddetmesi üzerine, örgütün hukuk yapılanmasının mesken tuttuğu yer olmasıyla dikkat çekiyor.Örgüt üyesi hukukçular, AİHM'den umdukları kararı alamayınca 'Turkey Tribunal' isimli kurdukları sözde mahkeme ile Türkiye'yi sözde yargılayacaklarını duyurdu.