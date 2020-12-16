Son dakika: Yerli corona virüs aşısıyla ilgili flaş haber! Bakan Yardımcısı 'DSÖ listesinde' diyerek vurguladı...

'İLK FAALİYET ALANIMIZ SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ'

Kıran, küresel değişimin Covid-19 ile ivme kazandığına dikkat çekerek,

"Bu sadece zorluklar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bazı fırsatlar da sağlıyor. Bu kapsamda kapsayıcı bir Dönem Başkanlığı gündemi hazırladık. İlk faaliyet alanımızı Covid-19 sonrası dönemde sağlık alanında işbirliği olarak belirledik. İkinci olarak, 'beyin göçü' konusunu ele almayı ve beşeri sermaye ve eğitimin kalitesini geliştirmek için çalışmayı hedefliyoruz. Kültür ve turizm yoluyla sosyal ve insani etkileşimlerle birlikte yakın ilgimiz gençlik üzerinde olacak. Bağlantısallık, altyapı, bölge içi ve bölge dışı ticaret konuları gündemimizde önemli bir yer tutacak. Göç yönetimi, bir başka odak noktamız olacak. Tüm bu alanlardaki çalışmalarda şimdiden ilerleme sağladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Yine de bunlar ortak kaygılardır ve bölgede daha fazla ortak çaba gerektirirler. Bu nedenle liderlerimiz ve bakanlarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz üst düzey toplantılarla önemli ilerlemeler kaydedeceğimize inanıyorum. Dışişleri Bakanlarının 6 Kasım'da Antalya'da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Gayri Resmi Toplantı'yla bu çalışmalara başladık. Bu toplantıda bakanımız gelecekteki zorluklar için bölgesel bir acil durum yönetim mekanizması oluşturmayı önerdi. Bu fikri mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.