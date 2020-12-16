Tacizciyle mağduru barıştırmak istediler

CHP'deki cinsel taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandalın adresi bu kez Muğla oldu. 30 Temmuz'da yaşanan olayda, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E., partinin CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A. (58) tarafından il binasında cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur A.E., Mehmet A.'dan şikayetçi olurken, şüpheli hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü soruşturma sonucu 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi. Dava halen, Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



SU ALIRKEN TACİZ

İki yıl önce eşinden ayrılan bir çocuk annesi A.E. ifadesinde, olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. A.E şunları söyledi: "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim."



A.E. ifadesinde yaşadığı travmayı şöyle dile getirdi: "Uzun süredir birlikte çalışıyorduk. Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim. Olaydan sonra psikolojik olarak büyük bir yıkıma uğradım, derinden sarsıldım. İlk başta bu olayı kabullenmekte zorluk çektim. Olayı kimseyle paylaşamadım. İşimi kaybetme korkusu ve kimsenin bana inanmayacağı endişesini taşıdım. Olayın yaşandığı günün ardından 4 günlük tatil vardı. Mehmet A. olayı kimseye anlatıp anlatmadığımı öğrenmek için, tatilden sonraki mesai günü de İl Başkanlığı'na geldi. Yarım saat, 45 dakika kalıp ayrıldı."



'SİZİN DE KIZINIZ VAR...'

Mağdur A.E.'nin olayın ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a konuyu açtığı, iki CHP'li il yöneticisinin tacizci Mehmet A. ile mağduru bir araya getirerek barıştırmak istedikleri ortaya çıktı. A.E. ifadesinde o anları, "Bu yüzleşme sırasında, 'Başkanım sizin de kızınız var, tacizcisi ile barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz' diye itiraz ettim ama zorlamaları üzerine tacizcimin elini sıkmak zorunda kaldım" sözleriyle anlattı.