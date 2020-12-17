Dink davasında son savunmalar

Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ'cülerin de aralarında bulunduğu kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bazı sanıklar, Cumhuriyet savcısının pazartesi günü mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Duruşmaya 5 gün ara verildi.

4'ü tutuklu 13'ü firari 76 sanıklı davada Cumhuriyet savcısı, geçtiğimiz pazartesi günü esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sunmuş, salı günü de mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için taraflara iki gün süre verilmişti. Eski kamu görevlilerinin yargılandığı davaya iki gün aranın ardından bugün devam edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada önce Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'na söz aldı. Bakırcıoğlu savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmak için ek süre istedi.

YILMAZER EK SÜRE İSTEDİ

Ardından sanıkların son savunmalarının alınmasına geçildi. Tutuksuz sanıklar Adem Sarıgöl ve Abdullah Dinç beraatlerini istedi. Duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlanan tutuklu eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise henüz savcılık mütalaasını inceleyemediğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, tutuklu sanıkların savunmalarının en son alınacağını söyledi.



Yılmazer de kendisine mümkün olduğu kadar süre verilmesini istedi.



Bazı sanık avukatlarının savunmalarının ardından duruşma 22 Aralık'a ertelendi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında, FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ve eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun aralarında olduğu sanıkların, Dink cinayetine iştirak ettiklerini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını isteniyor. Mütalaada bu sanıkların, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmedikleri, bu nedenle sanıkların eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu belirtiliyor.



Tutuklu sanıklardan FOX eski haber müdürü Ercan Gün için de "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mütalaada 11 sanığın beraatleri yönünde görüş bildirilirken, diğer sanıkların da benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları öngörülüyor.



Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyalarının ayrılması isteniyor.



Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki davanın ise öldüğü için düşmesi gerektiğini kaydediliyor.