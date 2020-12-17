Sabah muhabirlerine iki ödül!

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği "Yılın Basın Fotoğrafları 2020" yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı özel bir sergi ve törenle sahiplerini buldu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan insanlık dramını fotoğraflayan SABAH muhabiri Uğur Yıldırım, "Yılın Foto Röportajı" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. SABAH muhabiri Ömer Çetin ise, "Haber Fotoğrafı" dalında ikincilik ödülü aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Törenin sonunda Emine Erdoğan, Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödül alan foto muhabirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile foto muhabirlerin fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.

ERDOĞAN "FOTOĞRAF HAFIZADIR"



Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Artık bir gelenek haline gelmiş 'Yılın Basın Fotoğrafları' ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü... Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri̇ keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki̇ fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini̇ can-ı gönülden tebrik ediyorum"

SIFIR ATIK'A ÖZEL ÖDÜL



Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği yarışmada bu yıl ve Sıfır Atık alanında farkındalık yaratmak üzere ilk kez bir özel ödül de verildi. Sıfır Atık Özel Ödülü'nü Tahsin Ceylan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan verdi. Konuşmasında Sıfır Atık konusuna da değinen Emine Erdoğan, "Bu sene Sıfır Atık temasına da ayrıca yer verdiğiniz için bilhassa teşekkür ediyorum. En iyi̇ fotoğrafın çevre kategorisinde olması da büyük bir mesaj içeriyor. Yine sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği̇, doğanın yaralarının sarıldığı günleri̇ görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi̇ tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler'i̇ de rahmetle yâd etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır. Bu duygularla sözlerime son veriyor, yıllardır bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği̇ geçen herkesi̇ tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

SPOR VE ÇEVRE ÖDÜLLERİ BAKANLARDAN



Spor kategorisi ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevre kategorisi ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Yeşil Düzen Özel Ödüllerini ve Foto Röportaj ödüllerini AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut verdi.

İNSANLIK DRAMININ YAKIN TANIĞI



Suriye'deki iç savaşı yıllardır yerinde takip eden SABAH muhabiri Uğur Yıldırım'a, İdlib'de çektiği birbirinden çarpıcı fotoğraf kareleri ödül kazandırdı. Uğur Yıldırım, ülkede milyonlarca kişinin İdlib'de köşeye sıkışmasının yarattığı insanlık dramını yakından görüntüledi. Fotoğraflarda; yer altında kurulan hastaneler, sivillerin sığınaklardaki yaşam mücadelesi, çadırlarda ve yemek kuyruklarında yaşanan gözyaşartıcı insan hikâyeleri ve açık hava okullarında eğitim öğretim çabasındaki çocuklar ile öğretmenleri yer aldı.

ATANMA ANI ÖDÜL GETİRDİ



Bir süre önce SABAH kadrosuna geçen Ömer Çetin de İHA'da çalıştığı sırada çektiği fotoğrafla ödül kazandı. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan kura çekiminde, Kastamonu Bozkır'a ataması yapılan öğretmen Ayşe Altay ile bebeği Yağız Batu ve eşinin o anki sevinç dolu anını fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

2019'A DAMGA VURAN KARELER ÖDÜLLENDİRİLDİ



Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında 2019 yılında çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere toplam 42 ödül verildi. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan etkisine ve küresel ısınmanın geldiği noktaya dikkat çekti. 2020 Jürisi, "Yılın Basın Fotoğrafı" olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıklamıştı. Dünya ve Türk basın fotoğrafına yön veren isimlerden oluşan jüri, yarışmanın en önemli olan ödülü Yılın Basın Fotoğrafı 2020'yi bu yıl çevre temalı bir fotoğrafa imza atan Savaş Onur Şen'e verdi.