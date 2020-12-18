Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika 'Karadeniz' açıklaması!
Son dakika açıklamalarında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Karadeniz'deki istikrarın önemini biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:49Son Güncelleme: 18.12.2020 19:08ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika 'Karadeniz' açıklaması!