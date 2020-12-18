Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika 'Karadeniz' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika '' açıklaması!

Son dakika açıklamalarında bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "'deki istikrarın önemini biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 18:49 Son Güncelleme: 18.12.2020 19:08 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika 'Karadeniz' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Cumhur İttifakı yanıtı!

Aralık Fırsatları, KIA’da!
Aralık Fırsatları, KIA’da!
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika 'Karadeniz' açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA