Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmit Belediyesi hakkında çarpıcı rapor

hakkında çarpıcı rapor

Sayıştay Başkanlığı, belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını açıkladı.  Denetim raporunda da bir dizi çarpıcı tespite yer verildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:28 ABONE OL
İzmit Belediyesi hakkında çarpıcı rapor

İzmit Belediyesine ait 2019 Sayıştay raporunda; İzmit Belediyesinde görevli bazı işçilere 4857 sayılı İş Kanunu'na aykırı olarak bir yıl içerisinde 270 saati aşacak şekilde fazla çalışma yaptırıldığı görüldü. Yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırılmasının kanun ve yönetmeliğe aykırı bir işlem olduğu ve bulgu konusu tespitin devam edip etmediğinin takip eden denetimlerde izleneceği belirtildi.

SINAVSIZ ATAMA

Ayrıca raporda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmadan zabıta müdürlüğü kadrosu kullanılarak, diğer müdürlüklere sınavsız atama yapıldığı, özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamaların memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi. Öte yandan İş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadığının görüldüğü öğrenildi.

İzmit belediyesinin sebep olduğu köpek katliamında yeni gelişme

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmit Belediyesi hakkında çarpıcı rapor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA