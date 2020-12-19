İzmit Belediyesi hakkında çarpıcı rapor

İzmit Belediyesine ait 2019 Sayıştay raporunda; İzmit Belediyesinde görevli bazı işçilere 4857 sayılı İş Kanunu'na aykırı olarak bir yıl içerisinde 270 saati aşacak şekilde fazla çalışma yaptırıldığı görüldü. Yıllık 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırılmasının kanun ve yönetmeliğe aykırı bir işlem olduğu ve bulgu konusu tespitin devam edip etmediğinin takip eden denetimlerde izleneceği belirtildi.

SINAVSIZ ATAMA

Ayrıca raporda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmadan zabıta müdürlüğü kadrosu kullanılarak, diğer müdürlüklere sınavsız atama yapıldığı, özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamaların memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi. Öte yandan İş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin yıllık izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmadığının görüldüğü öğrenildi.

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