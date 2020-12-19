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'ta 'yi eden annelere taş atan şüpheli tutuklandı

'ta, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe il binası önünde terör örgütü 'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen şüpheli Zilan Kaya çıkarıldığı mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklandı.

SEVKAN KÜDEN
Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:57 Son Güncelleme: 19.12.2020 19:06 ABONE OL
Şırnak'ta HDP'yi protesto eden annelere taş atan şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, her perşembe HDP il binası önündü düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman nüfusuna kayıtlı Zilan Kaya Batman'da gözaltına alındı.

HDP önündeki annelere taş atan şüpheli yakalandı

Batman'dan Şırnak'a getirilen Kaya yapılan Sağlık Kontrolünden sonra Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. savcılık tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Kaya, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak'ta HDP'yi protesto eden annelere taş atan şüpheli tutuklandı
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