Şırnak'ta HDP'yi protesto eden annelere taş atan şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, her perşembe HDP il binası önündü düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman nüfusuna kayıtlı Zilan Kaya Batman'da gözaltına alındı.

Batman'dan Şırnak'a getirilen Kaya yapılan Sağlık Kontrolünden sonra Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. savcılık tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Kaya, kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.