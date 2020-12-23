Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sinirlenip kız arkadaşının kuyruk sokumunu kırdı! Dayakçı sevgilinin hapsi isteniyor

Son dakika: Sinirlenip kız arkadaşının kuyruk sokumunu kırdı! Dayakçı sevgilinin hapsi isteniyor

Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajla öfkeye kapılan sevgili dehşet saçtı. Kız arkadaşının elinden zorla telefonu alarak başına fırlatan sevgili birde genç kadının kuyruk sokumunu kırdı. Adli tıp raporuyla birlikte şikayetçi olan genç kadının şikayeti sonrası şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:29 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika: Sinirlenip kız arkadaşının kuyruk sokumunu kırdı! Dayakçı sevgilinin hapsi isteniyor

İstanbul Şişli'de ilginç bir olay meydana geldi. İki sevgili geçtiğimiz günlerde telefona gelen bir mesaj nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre genç kızın telefonunu incelemek isteyen sevgili 33 yaşındaki A.Y. isimli kız arkadaşının telefonunu zorla elinden aldı.

KUYRUK SOKUMU KEMİĞİNİ KIRDI

İkili arasında başlayan kavga kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede iddiaya göre 35 yaşındaki Y.K. zorla aldığı telefonu genç kıza fırlattı. Yine iddiaya göre genç kızın kafasına isabet ederek kırılırken yere düşen genç kızında kuyruk sokumu kemiğide kırıldı.

DARP RAPORUYLA BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şiddetli ağrısı olan genç kız hastaneye giderek tedavi oldu. Darp raporu alarak kendisine zarar veren sevgilisinden şikayetçi olan genç kızın şikayeti sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

KIZ ARKADAŞINI DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Y.K. yaşanan arbedeyi doğrulayarak sevgilisine kasıtlı olarak zarar vermediğini, telefonun yanlışlıkla kırıldığını iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda A.Y.'nin vücudundan kırık oluşacak şekilde yaralayan ve cep telefonunu kırarak zarar veren sevgili hakkında iddianame düzenledi.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

'Mala Zarar Verme' ve 'Yaralama' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sinirlenip kız arkadaşının kuyruk sokumunu kırdı! Dayakçı sevgilinin hapsi isteniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA