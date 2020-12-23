Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısında kritik detaylar! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mutasyon...

Son dakika haberi... A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi. Hatırlanacağı gibi hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kararı alınması gibi konular Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrasında alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs mutasyonu hakkında açıklamalarda bulunmuş, durumun incelendiğini belirtmişti. Son dakika haberine göre Bakan Koca'nın bu akşam İngiltere'de görülen mutasyon virüs hakkında açıklama yapacak. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 19:00'da basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilen konular hakkında bilgiler verirken, mutasyon virüs hakkında değerlendirmeleri paylaşacak.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'de başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı yapacak.
SAĞLIK BAKANI KOCA İL İL SON DURUMU PAYLAŞTI
İZMİR'DE günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %30 azaldı. Yatak doluluk oranı %57, yoğun bakım doluluk oranı %77.
TRABZON'DA vaka sayıları %25 düştü, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %72. İZMİR ve TRABZON'DA tedbirleri sürdürmeliyiz.
SAMSUN'DA vaka sayısında %35 düşüş oldu. Yatak doluluğu %62, yoğun bakım doluluğu %80.
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? | Video
HATAY'DA vaka sayısında %40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu %85, yoğun bakım doluluğu %77.
SAMSUN ve HATAY'DA Ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım.
BURSA: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşü oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73.
KONYA: Vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66.
KAYSERİ: Vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67.
TEKİRDAĞ: Vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59.