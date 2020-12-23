Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısında kritik detaylar! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mutasyon...

Son dakika haberi... A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi. Hatırlanacağı gibi hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, yılbaşında sokağa çıkma yasağı kararı alınması gibi konular Bilim Kurulu tavsiye kararları sonrasında alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs mutasyonu hakkında açıklamalarda bulunmuş, durumun incelendiğini belirtmişti. Son dakika haberine göre Bakan Koca'nın bu akşam İngiltere'de görülen mutasyon virüs hakkında açıklama yapacak. Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlıyor?

SON DAKİKA HABERİ: BAKAN KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISINDAN SONRA KONUŞACAK! MUTASYON...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam saat 19:00'da basın mensuplarının sorularını yanıtlaması bekleniyor. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilen konular hakkında bilgiler verirken, mutasyon virüs hakkında değerlendirmeleri paylaşacak.