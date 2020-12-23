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Vali Köşger duyurdu: ’de tepki çeken program iptal edildi

'de düzenlenmesi beklenen skandal festival programı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'nin tepki çeken programının iptal edildiğini duyurdu.

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 22:38 Son Güncelleme: 23.12.2020 22:45 ABONE OL
Vali Köşger duyurdu: İzmir’de tepki çeken program iptal edildi

24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" söyleşisi iptal edildi. Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın "Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm" yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına "Bu program iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.

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Vali Köşger duyurdu: İzmir’de tepki çeken program iptal edildi
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