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İşte kapısına vurulan Mühür! SABAH, o mührü görüntüledi

'Kaçak yapılaşmayla mücadele ediyorum' diyerek bazı bürokratların evlerini hiçbir hukuki sorun olmamasına rağmen gizlice fotoğraflattıran İl Başkanı 'nun 'kaçak tadilat' yaparken yakalanmasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Sarıyer'de satın aldığı yeni binasındaki kaçak inşaattan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vurulan mührün fotoğrafları ortaya çıktı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 22:16 Son Güncelleme: 24.12.2020 22:41 ABONE OL
İşte CHP kapısına vurulan Mühür! SABAH, o mührü görüntüledi

CHP İl Başkanlığı'nın satın aldığı yeni binasının iç kısımlarında imar yönetmeliğine aykırı biçimde tadilat yapmaya çalıştığı, bunu ihbar alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ise kaçak inşai faaliyete karşı binayı mühürleyerek tadilat çalışmalarını durdurduğu öğrenilmişti.

SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda CHP İstanbul İl Başkanlığı kapısındaki mühür açıkça görüldü. Mühürde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2020 tarihli e 121460 sayılı oluru ile İmar Kanunu'nun 8/g bendi kapsamında söz konusu mahale gelinmiş olup anılan mahalde yürütülen inşai faaliyetlere ilişkin inceleme yapılmış olup söz konusu inceleme yapılıncaya dek anılan adreste bulunan bloktaki yapıya giriş-çıkış tedbiren durdurulmuştur."

MÜHÜRLENME YOK, ALGI OPERASYONU' DEMİŞTİ

Canan Kaftancıoğlu, önceki akşam Halk TV'ye konuşarak, "Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu." iddiasında bulunmuştu.

Kaftancıoğlu, binanın Mühürlenmediğini söyleyerek "hukuksuz" diye tanımladığı süreci başlatanlarla ilgili suç duyurusunda bulunup şikayetçi olacaklarını öne sürmüştü.

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İşte CHP kapısına vurulan Mühür! SABAH, o mührü görüntüledi
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