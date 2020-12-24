Son dakika: 'Dünyaya açıklanan ilk veri olacak diyerek' duyurdu! İşte Çin aşısının etkililiği...

"ÇİN DEVLET OLARAK BU DATALARIMIZI KULLANACAK"

Bakan Koca: Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Dolayısıyla dünya, hatta Çin devlet olarak bu datalarımızı kullanacak. Özetle, aşının koruyuculuğu %91.25 oranında. Bu erken dönem, giderek daha da artmış olacak.

Normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu. 40 enfekte vaka olana kadar bu çalışma devam edecek.

Bu riskli olmasına rağmen 3 kişini PCR'ı pozitif, ateş ve solunum problemi olmayan, akciğer tutulumu olmayan, çok hafif geçiren bir tablo olduğunu görüyoruz. O 3 kişiyi riskli olmasına rağmen çok hafif geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şu an güvenilir alanı yüksek olduğu, %50'nin üzerinde için aşıyı çok rahatlıkla kullanabilir olduğumuzu söylemek mümkün. Bu, Çin aşısıyla ilk veri olmuş olacak.

Dolayısıyla muhtemelen kullanımla ilgili bundan sonra ruhsat ve benzeri işlemlerle ilgili bu datanın kullanılabileceğini düşünüyoruz.