Son dakika: 'Dünyaya açıklanan ilk veri olacak diyerek' duyurdu! İşte Çin aşısının etkililiği...| Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu güzel haberi yeni bir haber ile süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. Çin aşısıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.