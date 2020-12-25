63 STK'dan Büyükşehir'e kınama

İzmir'de düzenlenmesi beklenen ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından iptal edilen skandal festival programına bu kez de 63 sivil toplum kuruluşundan (STK) tepki geldi. Ortak bildiri yayınlayan STK'lar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kınadı.

24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" söyleşisi iptal edildi. Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın "Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm" yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına "Bu program iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye'yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.

VALİYE TEŞEKKÜR, BÜYÜKŞEHİR'E KINAMA

63 sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne; Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan, Ermeni soykırımını savunan, başörtülü müslümanları terörist olarak gösteren karikatüristler Plantu ve Michel Kichka'yı davet eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni şiddetle kınıyoruz. İzmir sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkının hassasiyetlerine tercüman olarak etkinliği iptal eden İzmir Valimiz Selim Köşger'e teşekkür ediyoruz. İfade özgürlüğü adı altında peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) inançlarımıza, bu milletin temel değerlerine hakaret eden kişi ve kurumlara vatanını, milletini çok seven sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkı olarak geçit vermeyeceğimizi ifade ediyoruz" denildi.

İŞTE O 63 SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği

İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi

Ensar Vakfı İzmir Şubesi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı İzmir (TÜRGEV)

Yeşilay İzmir Şubesi

Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir (KADEM)

İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir (İMH)

Türkiye Gençlik Vakfı İzmir Temsilciliği (TÜGVA)

İzmir İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD)

Cihannüma Derneği İzmir Temsilciliği

Hayrat Vakfı İzmir Temsilciliği

Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği

Kızılay İzmir Şubesi

İZMİR İHH İzmir İnsani Yardım Derneği -İHH

Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Şubesi

Birlik Vakfı İzmir Şubesi

Ahlak Kültür ve Çevre Derneği İzmir (AKÇEV)

Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi (AGD)

ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği İzmir Şubesi

İzmir Beyazay Derneği

Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği İzmir

Cansuyu Derneği İzmir Şubesi

İzmir Çağrı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

İzmir Çiğli İsar Derneği

Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliği

Diyanet-Sen İzmir Şubesi

Dokuz Eylül Gençlik Derneği İzmir

İzmir Evrensel Hafızlar Derneği

Genç Birlik Derneği İzmir Şubesi

Bereket Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

İzmir Hasenat Eğitim ve Kültür Derneği-Karabağlar

Hay Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Temsilciliği

İzmir İlim Kapısı İlim ve Kültür Derneği

İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Gıda Bankası Derneği İzmir

İzmir Altınlider Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği

İrfan Derneği İzmir

İzmir Bornova Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği

İzmir Eğitim ve Hizmet Vakfı

İzmir Altınlider Derneği

İzmir Kestanepazarı Fidan Eğitim Kurumları Derneği

İzmir Kurana Hizmet Derneği

Milli Türk Talebe Birliği İzmir Şubesi

Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği İzmir Şubesi

İzmir Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği

İzmir Murat Reis Kültür ve Eğitim Vakfı

Necmettin Erbakan Vakfı İzmir Temsilciliği

Öze Dönüş Derneği İzmir Şubesi

Paylaştıkça Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir

İzmir Sağlık Mensupları Dayanışma,

Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği İzmir Şb.

İzmir Sıla Vakfı

Şaban Düz Derneği İzmir

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi

Uluslararası Eğitimciler Derneği İzmir Temsilciliği

İzmir Ümitvar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Yeni Dünya Vakfı İzmir Temsilciliği

UBAD Uluslararası Bilim Adamları Derneği İzmir

MAKSAD Makedonya Stratejik Araştırma Derneği İzmir

Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı İzmir

İzmir Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Ayyıldız Kuran Kursu Öğrencilerini Yaşatma Derneği İzmir

Vali Köşger duyurdu: İzmir’de tepki çeken program iptal edildi