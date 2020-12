Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısının ne zaman geleceğini açıkladı!

"UĞUR HOCA TAKVİM NETLEŞTİĞİNDE BİLDİRMİŞ OLACAK"

"Sinovak aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Toplam Şubat sonuna kadar 50 milyon gibi sözleşme yapıldı. İlk parti Pazartesi sabah Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. BionTech aşısıyla ilgili olarak Mart sonuna kadar 4,5 milyon gibi planladık,zannediyorum Ocak ayında bunun 1,5 milyon gibi kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu takvimle netleştirerek Uğur hoca bildirmiş olacak."

"HEM SİNOVAK HEM DE PFİZER'İ DÜNYADAN UCUZA ALACAĞIZ"

"Pfizer'le ilgili aşı fiyatının dünyada birçok ülkeye satılan fiyattan daha aşağıya olduğunu söyleyebilirim. Firmanın açıklamak istemediği için söylemiyorum. Ama dünyada satılan fiyatlardan daha aşağıda olduğunu bilelim. Benzer şekilde Sinovak da fiyatın açıklamamızı ama dünyaya satılan rakamlardan düşük olduğunu özellikle belirtmiş olalım. Biz dünyadan daha ucuza hem Sinovak hem Pfizer aşısını almış olacağız. Bu aşıları alırken de direk firmaların kendileriyle görüşmüş oluyoruz."

"İZİNLERİN ALINMASI BU SÜREYİ GECİKTİRMİŞ OLDU"

"Sözleşme gereği 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi yazılıydı. Ayın 5'inden itibaren firmada depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu, başka hiçbir sebep yok. Bugün de bu izinler tamamlandı."

"ÇEKİRDEK AİLE DIŞINDA BİRARAYA GELMEMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Aile bulaş kapalı ortamlara geçtikçe giderek artmaya başladı. Misafirlik ev içi bulaş anlamında yüzde 85'lere çıkmış oldu. Çekirdek aile dışında biraraya gelmememiz son derece önemli. Biz ne kadar mesafeye uygun hareket eder, biraraya gelişleri azaltır, kapalı ortamlarda bir araya gelmez, kalabalık ortamları oluşturmamış olursak bu virüsün o kadrar bulaştırıcılığı azalmış olur."

"SAĞLIK ÇALIŞINLARIYLA BİRLİKTE İLK AŞIYI YAPTIRAN KİŞİ OLACAĞIM"

"Yüzde 91,25 koruyuculuk olan aşı. Vaka sayıları arttıkça bu oranın daha da yükseleceği, gönüllüler içerisinde 40 enfekte olan kişi olduğunu, şu an 29, sonlanmış olacak. 40 dediğimiz aşılanmış olup hastalık geçiren kişi sayısı anlamında. Bu koruyuculuk önümüzdeki haftalar daha da artacağını söylemek mümkün. Aşı zorunlu değil demiştik. Doğrusu aşının zorunlu olarak yapılmasından yana değiliz. Biz ikna ederek bu aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kendim de sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı yaptıran kişi olacağım."

"ÇOCUK GRİP VAKALARINDA BİR İLKİ YAŞIYORUZ"

"Griple ilgili daha önce de konuşmuştuk. Şu an ifulienzayı görmüyoruz. Taramalarımızda görmüş değiliz. Bunun sebebi bu dönemde alınan tedbirlerin katkısı çok büyük. Ama onun dışında faktörler de var mı? Bilim insanlarımızın söyleyeceği yaklaşımlar olur. Bu tedbirlerin önemli oranda etkili olduğunu. Çünkü daha çok çocukluk yaş grubunda görülen infuleanza şu dönemde yok. Her yıl Ekim'den başlar Aralık'ta pik yapar çocuk hastalıklarının sayısı. Halen çocuk polikliniklerinde çocuk yoğunluğu yaşamıyoruz. Bu belki de ilk oluyor. Son yılların özellikle viral enfeksiyonların yoğun olduğu Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayında şu an damlacık enfeksiyonla bulaşan enfeksiyonlarının azlığını belki de bu anlamda ilk kez yaşamış oluyoruz."