SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi! | Video

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı ve mutasyon gündemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği aşı sorularına da yanıt veren Bakan Koca, müjdeyi verdi. Buna göre Çin'den gelecek aşılar pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.