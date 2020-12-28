Son dakika: DEAŞ'ın hücre evlerine operasyon! Çok sayıda mühimmat ve örgütsel dökümanla yakayı ele verdiler

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütününe yönelik operasyon düzenlendi. Dini İstismar eden terör örgütlerinin eylem ve deşifresi açısından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalarda; Batman genelinde DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen ve ayrıca sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünü övücü-destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

HÜCRE EVLERİNDE MÜHİMMAT VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında 9'u Batman, 1'i Rize illerinde olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalamaya yönelik çalışmaları devam ederken hücre evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkıdan bozma silah, 1 adet browning marka ruhsatsız silah ve çok sayıda örgütsel dökümanla birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken örgütün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Bayancuk’un cezası onandı! İstinaf başvurusu reddedildi Son dakika: Türkiye’de eylem hazırlığında olan DEAŞ’lılar yakalandı