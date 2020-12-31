Son dakika haberi | CHP'deki kadına şiddet skandalında yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Son dakika haberi... Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy Belediye Meclis binasının kapısında darp edilmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Meral şikayet dilekçesinde, " Şahsıma ait hissemin satışına ilişkin ihale, usul ve yasaya aykırı yapılmıştır. İhaleye katılıp izlemem engellenmiştir. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Bitiş'ten şikayetçiyim. Ayrıca beni darp eden güvenlik görevlilerinin kimliklerinin tespit edilmesini, Tülay Bitiş'in azmettiren ve güvenlik görevlilerinin fail olarak cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasını istiyorum" denildi.

İHALENİN YAPILACAĞI SALONA ALMADILAR

Suç duyurusu dilekçesindeki iddialara göre İlknur Meral, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Hızalan Sitesi 104 adadaki 230, 231, 232,233 parsel numaralı taşınmazların malikiydi. Sitenin riskli olduğu yönünde site yönetiminin rapor aldırması üzerine 4 parseldeki taşınmazların yıkımına karar verildi ve taşınmazların yıkım işi gerçekleştirildi. Site yönetimi yıkım sonrası yeni bina yapımı için müteahhit firma ile anlaştı. Ancak İlknur Meral ile birlikte sitedeki diğer bazı hisse sahipleri sözleşmeye imza atmadı. Yasa kapsamında İlknur Meral'in hissesi, Bakırköy Belediyesi tarafından 29 Aralık 2020 günü satışına karar verildi. İlknur Meral de satış günü satışın yapılacağı yere gitti.

İlknur Meral satış ihalesi başlamak üzere iken odaya girmek istedi. Ancak Meral'in daha önceden tanıdığı Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Tülay Bitiş tarafından odaya girmesi engellendi. Tülay Bitiş, İlknur Meral ile yanında gelen diğer hisse sahiplerine, "çıkın buradan sizi burada görmek istemiyorum. Buraya giremezsiniz" dedi. Meral ve yanındaki diğer hisse sahipleri de dışarıda beklemeye başladı. Tülay Bitiş, İlknur Meral ve yanındakilerin hisselerini alacağı belirtilen İbrahim Oski ile birlikte ihalenin yapılacağı yerden ayrılarak bina içinde başka bir odaya geçti. Tülay Bitiş, odaya geçerken oradaki güvenlik görevlilerine, 'bunları içeri almayın" diye talimat verdi. İlknur Meral de güvenlik görevlisine, "satış konusu gayrimenkulün hissedarıyım. İhale şartlarında böyle bir usul yok. Ne şekilde ihale yapılıyor görmem gerekiyor. İhale sırasında bulunmam benim yasal hakkım" dedi. Bu rağmen güvenlik görevlileri İlknur Meral'i ihalenin yapılacağı salona almayınca taraflar arasında arbede yaşandı. İlknur Meral güvenlik görevlilerinin arasından birinci holü geçti. Ancak görevliler, İlknur Meral'in ikinci holü geçmesini engellediler.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE ARBEDE YAŞANDI

Binadaki güvenlik görevlileri, İlknur Meral'i ittiler. İlknur Meral buna rağmen kapıdan içeri geçmeye çalışınca, görevliler kapının zaten kilitli olduğunu, içeriye geçemeyeceğini söylediler. İlknur Meral sesli bir şekilde dışarıdan, 'Tülay Hanım kapıyı açar mısın?' dedi. Meral güvenlik görevlilerinin ittirmesiyle yaşanan arbede kendini yerde buldu. İlknur Meral, mevzuata aykırı işlem yapılması ve hakkının gasp edilmesi nedeniyle kendisinin bulunmadığı bir ortamda hissesinin satılacağı düşüncesiyle sinir krizleri geçirdi. Meral yaşanan arbede de yaralandı. İlknur Meral, hemen yandaki Bakırköy Tıp Merkezine giderek şişen sağ el serçe ve yüzük parmağını tedavi ettirmek istedi. Meral burada doktor olmadığı için hastaneye gönderildi. Özel bir hastaneye giden İlknur Meral de tedavi altına alındı.

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BAŞKAN YARDIMCISI VE GÖREVLİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp edildiğine ilişkin elinde kamera kayıtları olduğunu şikayet dilekçesinde anlatan İlknur Meral, "Benim belediye başkanı hakkında bir şikayetim yoktur. Şahsıma ait hissemin satışına ilişkin ihale, usul ve yasaya aykırı yapılmıştır. İhaleye katılıp izlemem ve başka alıcıların ihaleye girmesi engellenmiştir. İhale daha önce kararlaştırılan yerde yapılmamış, meclis binasındaki bir odaya girilerek gizlice sadece bir alıcı ile ihale gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu nedenle Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Tülay Bitiş'ten şikayetçiyim. Ayrıca beni darp eden güvenlik görevlilerinin kimliklerinin tespit edilmesini, Tülay Bitiş'in azmettiren ve güvenlik görevlilerinin fail olarak cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasını istiyorum" dedi.