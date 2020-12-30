Video Yaşam SON DAKİKA! CHP'de kadına şiddet... CHP'li İlknur Meral'ın parmaklarını böyle kırdılar | Video

SON DAKİKA! CHP'de kadına şiddet... CHP'li İlknur Meral'ın parmaklarını böyle kırdılar | Video

SON DAKİKA! CHP'de kadına şiddet... CHP'li İlknur Meral'ın parmaklarını böyle kırdılar | Video
30.12.2020 | 11:46

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SON DAKİKA! CHP'de kadına şiddet... CHP'li İlknur Meral'ın parmaklarını böyle kırdılar | Video 00:19
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Son dakika haberleri... Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral’in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral’in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.

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Olay, dün Bakırköy Belediyesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral'in Bakırköy'de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu. İddiaya göre burada darp edilen Meral'in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi. "Kendimi öldüreceğim" diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral'in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi.

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