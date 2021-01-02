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DHKP-C'nin akrep korkusu ortaya çıktı... İşte soruşturmada ortaya çıkan çarpıcı detaylar

'un göbeğinde tünel kazmaya çalışan terör örgütü DHKP-C'nin üyelerine 'Akrep' adı verilen polis araçlarının giremeyeceği sokaklarda örgütlenilmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. 'nde ele geçirilen SD kartta örgüt içi yazışmalar bulunmuştu.Yazışmalarda "Akrebin enine ve boyuna uygun olmayan sokaklar bulacaksınız" ifadeleri yer aldı.Soruşturma çerçevesinde itirafçı olan da örgütün 2016'da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne yönelik saldırısından sonra yaşananları anlattı. Üstündağ, "Gaziosmanpaşa'da örgüt toplantısı gerçekleştirildi. İnan A. bize tatlı getirdi ve bize örgütün yapmış olduğu her eylemden sonra tatlı yendiğini söyleyerek ikram etti" dedi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 2.1.2021 11:13 Son Güncelleme: 2.1.2021 11:22 ABONE OL
DHKP-C'nin akrep korkusu ortaya çıktı... İşte soruşturmada ortaya çıkan çarpıcı detaylar

DHKP-C'nin, PKK'nın 2015-2016 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde evlerin altına kazdığı tünellerin bir benzerini İstanbul'da gerçekleştirmeye çalıştığı tespit edildi. DHKP-C'nin 'MUSLUKÇULAR' diye tabir ettiği mimar ve mühendis yapılanmasının özellikle Sarıyer Armutlu'da yer alan örgüt evlerinin altından tüneller kazmak için faaliyet yürüttüğü belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

MOBESE'DEN SONRA AKREP TAVSİYESİ

DHKP-C'nin 'MOBESE'siz mahalle bulunması' yönünde örgüt üyelerine verilen talimat sonrası yeni bir tavsiyede bulunulduğu belirlendi. Ele geçirilen örgütsel talimatlarda üyelere, emniyete ait 'Akrep' adı verilen polis aracının giremeyeceği sokaklar bulunması tavsiye ediliyor.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİNDEN ÇIKTI

İdil Kültür Merkezi'nde ele geçirilen SD kartta yapılan incelemelerde örgüt içinde yapılan yazışmalarda şu ifadeler geçiyor: "Komiteler kuracağız. Bu komiteler düzenli eğitim yapacak. Eğitimleri halk okulu ve parti okulu şeklinde ele alacağız. İstanbul'da 6.5 Milyon ev var. Biz bu evlerden yirmi tanesini kendimiz için toplantı, eğitim yapacak ev haline getirebilmeliyiz. Çok çok mütevazi bir hedef. Her birimiz ikişer tane evi bu hale getirseniz. Başlangıç için yeterli.

"TEMEL ÖLÇÜ AKREBİN GİREMEYECEĞİ SOKAKLAR"

6.5 milyon evi basıp arayamazlar her eylemde, her toplantıda. Mahallemiz için temel ölçü, akrebin giremeyeceği sokaklar. Akrep'in eni ne boyu ne bunu öğrenirsek yapabiliriz. Akrebin enine ve boyuna uygun olmayan sokaklar bulacaksınız. "

HAİN SALDIRILARDAN SONRA TATLI YİYORLARMIŞ

Soruşturma çerçevesinde itirafçı olan Kenan Emre Üstündağ da verdiği ifadede örgütün hain yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Üstündağ, örgütün Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne yönelik 3 Mart 2016 tarihli el bombalı ve silahlı saldırıdan sonra yaşananları anlattı. Üstündağ, saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin öldürülmesinden birkaç gün sonra, Gaziosmanpaşa'da bulunan bir torna atölyesinde örgüt toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi. Bu toplantıya İnan A. isimli bir şahsın tatlı getirdiğini belirten Üstündağ, "İnan, bize tatlı getirdi ve bize örgütün yapmış olduğu her eylemden sonra tatlı yendiğini söyleyerek ikram etti" dedi.

DHKP-C’nin kirli planı deşifre oldu

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DHKP-C'nin akrep korkusu ortaya çıktı... İşte soruşturmada ortaya çıkan çarpıcı detaylar
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