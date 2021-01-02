İBB 2021'e yıkarak başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri Beyoğlu'na çıkarma yaptı. Onlarca zabıta ile Beyoğlu Belediyesi'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında yaptığı yürüme yönlerini gösteren çalışmayı zorla durdurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız sosyal medya hesabından "Büyükşehir 2021'e de 'yıkarak' başladı. İstiklal'de yürüme yönlerini gösteren çalışmayı yapmayan İBB, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün yenileme yapan ekibimizi Zabıta kuvvetiyle engelliyor. Pazartesi yapacaklarmış, o çalışma bir aydır yapıldı, günaydın! Karar milletimizin" dedi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "İş yapmayan, yapana da engel olan CHP'li İBB, 2021'de de yine bildiğimiz gibi" diyerek tepki gösterdi.

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