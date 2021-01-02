İBB yıkarak başladı | Video
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Beyoğlu Belediyesi’nin Kovid-19’la mücadele kapsamında İl Hıfzıssahha Kurulu kararıyla yaptığı yürüme yönleri göstergeleri bitimine 50 metre kala İBB yönetimi tarafından durdurulup yıkıldı.