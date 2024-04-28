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Video Yaşam Beşiktaş'taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video
Beşiktaş'taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video

Beşiktaş'taki feci kazanın detayları ortaya çıktı | Video

28.04.2024 | 13:14

Beşiktaş'ta iddiaya göre aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks Maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
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