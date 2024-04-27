Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şafak operasyonun 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
5 ŞAHISTAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 şahıstan M.B., R.S. ve A.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.M. ve M.T. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU HAPLARI TUVALET GİDERİ İLE SAKIZ KUTUSUNDA SAKLAMIŞLAR
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bin 308 adet captagon hap, 21 gram kubar esrar, 20 gram plaka esrar, 2 adet hassas terazi, 5 cep telefonu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aramalar sırasında tuvalet giderinde ve sakız kutusunda zulalanmış halde uyuşturucu hap bulunması ise dikkat çekti.
Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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