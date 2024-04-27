Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 27.04.2024 | 16:17 Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şafak operasyonun 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesiyle uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapma suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Tespit edilen beş farklı adrese yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 şahıstan M.B., R.S. ve A.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.M. ve M.T. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bin 308 adet captagon hap, 21 gram kubar esrar, 20 gram plaka esrar, 2 adet hassas terazi, 5 cep telefonu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aramalar sırasında tuvalet giderinde ve sakız kutusunda zulalanmış halde uyuşturucu hap bulunması ise dikkat çekti.Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.