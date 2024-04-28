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Video Yaşam Diyarbakır’da Fenerbahçeli bir taraftar, Icardi’yi ‘Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayet etti | Video
Diyarbakır’da Fenerbahçeli bir taraftar, Icardi’yi ‘Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayet etti | Video

Diyarbakır’da Fenerbahçeli bir taraftar, Icardi’yi ‘Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayet etti | Video

28.04.2024 | 12:40

Diyarbakır’da fanatik Fenerbahçe taraftarı Muhammet Delil Süner, Adana Demirspor – Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi’nin gol atması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bağlanıp, Icardi’nin ‘Sınır dışı’ edilmesi için şikayette bulundu.

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