Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü! | Video 27.04.2024 | 16:20 Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki E.G. düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi.