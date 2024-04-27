Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü! | Video
Küçükçekmece'de kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.
Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine dün saat 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki E.G. düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ölürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi.
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