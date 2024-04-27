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Video Yaşam Manisa Salihli'de mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi | Video
Manisa Salihli'de mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi | Video

Manisa Salihli'de mısır tarlasında 550 kök hintkeneviri ele geçirildi | Video

27.04.2024 | 15:12

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ve dron kullanılan operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök hintkeneviri ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan dron ile yaptığı denetimlerde Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkiindeki mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi. Mısır tarlasında yapılan aramada 550 kök hintkeneviri ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi. Jandarma hintkenevirlerini ekin kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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