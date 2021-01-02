'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında son dakika açıklaması! Böyle bir bulgu yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan Malatya'da bir engelli kız çocuğuna tecavüz edildiği yönündeki haberlerle ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Soylu "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden YORULDUK Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok Ailesi var, çocuk var, yeter artık"dedi.