Taksicilerden güncelleme isyanı

İstanbul'da faaliyet gösteren toplu taşıma araçları olan Taksilerde yeni yıl için yapılan yüzde 11'lik zammın güncellenmesi için yılın ilk gününde Yenikapıya akın ettiler.

TAKSİCİLER: MAĞDUR EDİLİYORUZ

Ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, güncellemeye yüzde 33 civarında zam yapıldığını Anadolu yakasındaki taksicilerin Yenikapıya getirilmesi ile sıkıntının daha da arttığını belirtiler. Geçen yıl 500 TL olan ücretin 665 liraya çıkarıldığını belirten Taksiciler 665 güncelleme ücreti, 75 TL yol geçiş ücreti, 100 kilometre yol ile birlikte bir günlük iş kaybı ile mağdur edildiklerini kaydettiler.

"SAATLERCE BEKLEYİP BİR GÜNÜMÜZÜ FEDA EDİYORUZ"



Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyrukta cihazını güncelletmek için sabahın erken saatinde gelip sıra beklediğini belirten Taksici, Serdar Ökten, "Cihaz güncellemesini daha önce kendi istasyonumuzda yapıyorduk. Bir süre yoktu. Bu yıl Yenikapı'da ve üç günlük süre içerisinde yapılacağını söylediler. Şimdi 19 binin üzerindeki taksileri bir yerde toplayıp 3 günlük süre içerisinde güncelleme yapıyorlar. Daha önce iki dakikada yapıyorduk. Şimdi saatlerce bekleyip bir günümüzü feda ediyoruz" dedi.

"ZAM TAKSİCİLERİ SIKINTIYA SOKTU"



Güncelleme ücretinin geçen yıla oranla yüzde 33 arttırıldığını belirten taksici Mesut Dede ise, "12 yıldır taksicilik yapıyorum geçen yıl 500 TL'ye yapıyorlardı. Bu yıl biz yüzde 11 zam almamıza rağmen yüzde 33 arttırıp 665 TL'ye yükseltmişler. Pandemi nedeniyle işler zaten kırık bu kadar zam yapılması biz taksicileri sıkıntıya soktu" dedi.

"BİR GÜNÜMÜ HEBA ETTİLER"



Anadolu yakasından geldiği için mağdur olduğunu belirten taksici Harun Erol, "Ben Tuzlada 20 yıldır taksicilik yapıyorum. Daha önce Anadolu yakasında Göztepe veya başka istasyonlarda rahatlıkla güncelleme işlemi yapıyorduk. Maltepede miting alanında yapılacağı söylendi sonra iptal edildi. Yenikapı'yda yaptırıyorlar. Buraya gelmek için 50 kilometre gidiş içinde 50 toplam 100 kilometre yol katettim. Turnike ve otobandan geliş gidiş 75 lira Sabahın erken saatinden bu yana 3-4 saattir bekliyorum. Hem zaman kaybı hem çalışamamak eklenirse bir günümü heba ettiler. Yakıt, yorgunluk ve Pandemiden dolayı işlerin fazla olmaması bizi sıkıntıya sokuyor. İBB 6 bin adet taksi sokacağını söylemişti. Bu pandemi döneminde taksicileri daha da sıkıntıya sokardı." Dedi.

Taksicilere sarı çile