Kaftancıoğlu ve CHP'liler mührü kırıp içeri girdi!

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'ye "binayı ya eski haline döndürmesi ya da tadilat ruhsatı alması" için, Sarıyer Belediyesine de kaçak yapıyla ilgili gerekli işlem ve kontrolleri yapması için 4 Ocak'a kadar süre vermişti.

Ancak, CHP İstanbul İl Başkanlığı, denetim tutanağında gerekli izin ve şartları yerine getirmeden kullanılamayacağı belirtilmesine rağmen binayı kullanmaya devam etti.

Mühürlendiği tarihten bugüne kadar kaçak olarak kullanımı sürdürülen binada, Canan Kaftancıoğlu başkanlığında toplantılar gerçekleştirilirken; CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, İstanbul milletvekilleri ve ilçe başkanları da bir araya geldi. Bu toplantılar, fotoğraflı şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığının resmi Twitter hesabından da duyuruldu.