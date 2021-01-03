Son dakika: İbrahim Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra bir apartmandan çıktı!

Son dakika: İbrahim Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra İstanbul'un göbeğinde bir apartmanın altında keşfedildi. Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM), Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a kadar binaların bulunduğu bölge, bir zamanlar 'Ayaspaşa Mezarlığı'ydı. 16. Yüzyılda imara açılan ve Beyoğlu bölgesinin mezarlığı olarak kullanılan alana, 20. Yüzyılın başlarına kadar definler yapıldı. 20. Yüzyılın sonlarından itibaren ise buradaki mezarlıklar, parça parça yok edilmeye ve yerine binalar yapılmaya başlandı.

ÜZERİNE BİNALAR YAPILAN NOKTA...

1890'lar ile 1920'ler arasında çekilen fotoğraflar ve 1826'lardaki İstanbul Pervititch haritaları (İstanbul'un tarihini ve mimari yapısını gösteren belgeler olarak bilinen haritalar) da, bölgenin bir zamanlar geniş bir mezarlık olduğunu ortaya koyuyor. Ancak dönemin belediyesi bu alanı 1934 yılında kamulaştırınca, mezarlar başka bir yere nakledilmeden üzerlerine binalar yapıldı.