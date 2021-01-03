Son dakika: TBMM'den " tazminat" iddiasına yalanlama

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, bazı medya kurumları ve dijital mecralarda "TBMM'de görev yapan milletvekili danışmanlarına tazminat ödenmemesi için her yılbaşı gecesi giriş-çıkış işlemi yapıldığına" ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, TBMM'de görevli milletvekili danışmanlarının, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edildiği belirtildi. Bu maddenin dördüncü fıkrasının, "milletvekilleri danışmanları dahil bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacak tüm personelin sözleşme usul ve esaslarının Başkanlık Divanınca belirleneceğini" hükme bağladığı kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Açıklamada, bu kapsamda TBMM Başkanlık Divanı'nın 6 Ocak 2012 günlü, 12 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Milletvekillerinin Yasama Faaliyetlerinde Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Danışman, İkinci Danışman ve İlave Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nın 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve bir ilave personel ile imzalanacak sözleşmelerin süresinin bir yıl olduğunun öngörüldüğü ifade edildi. Söz konusu esaslar uyarınca milletvekili danışmanları ile imzalanan tip hizmet sözleşmesinin "Sözleşme süresi" başlıklı 7'nci maddesinde de "İlgilinin sözleşme süresi sonunda hizmetinin devam etmesi halinde sözleşmenin aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılacağı" hükmünün yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hükümler çerçevesinde milletvekili danışmanlarının sözleşme süreleri bir yıl olduğu için, ilgili milletvekili tarafından hizmetinin sonlandırılması istenilmeyen danışmanların hizmet sözleşmeleri her yıl sonunda bir sonraki takvim yılı için aynı şartlarla uzatılmış sayılmaktadır. Bunun dışında ilgili haberde iddia edildiği gibi, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında işe giriş-çıkış işlemi yapılmamaktadır. Yine hizmeti devam eden milletvekili danışmanlarının hizmet sözleşmelerinin yıl sonunda aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılması, milletvekili danışmanlarının tazminat veya bir başka mali haktan mahrum kalmalarına neden olmamaktadır.

AÇIK KANUN HÜKMÜ VAR

Haberde bahsi geçen milletvekili danışmanlarına iş sonu tazminatı ödemesi yapılamamasının sebebi ise 6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 'Bu kapsamda çalıştırılan personele sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.' hükmüdür. Sonuç olarak, TBMM'de görev yapan milletvekili danışmanlarına açık kanun hükmü sebebiyle tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Haberde iddia edildiğinin aksine yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında tazminat yönünden, yine mali veya mali olmayan bir başka hak açısından aleyhe sonuç doğuracak hiçbir işlem yapılmamaktadır."