Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 başvurusu 3 binden 100'ün altına düştü

Türkiye'de pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'ne Covid-19 şüphesi veya tanısı ile günlük başvuran hasta sayısı 3 binlerden 100'ün altına düştü. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, "Biz daha evvel başvuruların 3 binlere yaklaştığı zamanları gördük. Ama şu anda bu hafta sonu 100'ü görmüyordu. Yani 24 saatte 98 hastamız başvurmuştu" dedi.



Geçen yıl mart ayından bu yana koronavirüs salgını ile mücadelede merkez olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, bir dönem polikliniklere Covid-19 şüphesi veya tanısıyla başvuran günlük hasta sayısı 3 binlere ulaşırken, şimdi bu rakam 100'ün altına düştü. Hafta sonunda 1 günde hastanede 98 hasta muayene edildi. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel, Covid-19 ile mücadelede hastane olarak ciddi bir yer tuttuklarını söyledi.



Ankara Şehir Hastanesi'nin aslında Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olduğunu vurgulayan Dr. Surel, "Yani burası bir hastaneler şehri. Temelinde kendi alanında profesyonel 7 ayrı hastaneden oluşuyor. Bir de artı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemiz var" dedi.



'COVİD-19 HASTALARI İLE NORMAL HASTALARI AYIRDIK'



Dr. Surel, bu 7 hastane binasından 2'si genel hastane ve nöroloji- ortopedi hastanelerinin binalarını tahliye ederek Covid-19 hastalarının hizmetine sunduklarını aktararak, "Çünkü bulaşıcı bir hastalık ile uğraştığımız için evvela hasta olmayanlarla hasta olanları ayırmamız lazım ki hastaneler gibi yoğun buluşma noktalarında bulaşın önüne geçebilelim. Bu nedenle nöroloji-ortopedi ve genel hastane binalarımızı Covid-19 hastalarımıza ayırırken, diğer binalarımızda normal sağlık hizmetimize devam ettik bugüne kadar. Covid-19 ile bu kadar yoğunlukla mücadele ederken normal sağlık hizmetimizi de hiç aksatmadık. Covid-19 açısından yüksek riskli hastalarımızı aldığımız alanlarımız ayrı Covid-19 olmayan vatandaşlarımızın normal tedavi süreçlerini yürüttüğümüz alanlarımız ayrı. Sayın bakanımızın talimatıyla biz hiçbir zaman Covid-19 dışı hizmetlerimizde kısıtlamaya gitmeden normal hizmetlerimizi vermeye devam ettik" diye konuştu.



'CİDDİ BİR COVİD-19 HASTASI YÜKÜMÜZ YOK'



Dr. Surel, salgında en zirveye ulaşmışken gelen kısıtlama tedbirleri ile beraber oldukça rahatladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Önce poliklinik hizmetlerinde ciddi bir rahatlama oluştu. Başvuran Covid-19 hasta sayısı eskisine göre şu anda yüzde 10-15'lere kadar düştü. Peşine servislerde ciddi alanlarımız açıldı. Yoğun bakımlarımızda da klasik; yoğun bakımlar her zaman doludur. İhtiyaç kadar açılan yerlerdir. Ve bizim de hastanemizde çoğu üçüncü basamak olduğu için yüzde 95'in üzerinde dolu seyreder hep yoğun bakımlarımız. Bu tedbirlerle beraber Covid-19'a ayırdığımız yoğun bakımlarımızda da ciddi boşluklar oluştu. Yılın son günü yaptığımız 47'nci pandemi toplantımızda hastane yönetimimiz ve bütün klinik sorumlularımızla, bilim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız değerlendirmelerde ayırdığımız Covid-19 alanlarında yüzde 40-50'ler düzeyinde ciddi bir daralmaya gitme kararı aldık. İhtiyaç halinde tabii ki her zaman yeni alanlar açabiliriz; ama şu anda Covid-19 hastalarının buna ihtiyacı yok. Böyle bir Covid-19 hastası yükümüz yok."



'24 SAATTE 98 HASTAMIZ BAŞVURDU'



Dr. Surel, koronavirüs vakalarında hastaneye başvuru sayılarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Bizim nöroloji-ortopedi hastanemizin giriş katında gece saat 24.00'e kadar vazife yapan toplamda 21 adet polikliniğimiz var. Bunlar sadece Covid-19'a bakarlar. Ve biz bu polikliniklerde daha evvel başvuruların 3 binlere yaklaştığı zamanları da gördük. Ama şu anda bu hafta sonu 100'ü görmüyordu. Yani 24 saatte 98 hastamız başvurmuştu. Yani tedbirlerin ne kadar etkilediğini, bulaşın ne kadar önüne geçtiğini gösteriyor. Pandemiden mustarip olan hastalarımızın sayısı düşünce biz de mutlu oluyoruz. Ama bize bir nefeslenme fırsatı olduğunu itiraf etmem lazım. Çünkü çok yoğun çalışıyorduk. İşimiz yine değişmiyor bizim. Aynı tempo ile çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu kısıtlamalarla beraber bilhassa pandemi hasta sayısındaki düşüş, yeni yıl öncesinde arkadaşlarımızın da nefeslenmesine çalışma temposunda da bir miktar düşüşe sebep oldu" diye konuştu.



'COVİD-19 YOĞUN BAKIMLARINDA DOLULUK YÜZDE 60'



Dr. Surel, yılbaşı günü ve öncesinde alınan tedbirlerin olumlu yansımalarının olduğunu da vurgulayarak, "Benim takip ettiğim kadarıyla bilinçlendik. Yani bu kısıtlamaların ve kurallara uyulmasının insanların hayatını nasıl pozitif yönde etkilediğini hemen herkes gördü. Toplumumuz oldukça bu konuda bilinçlendi. Benim kendi yakın çevreme baktığım zaman yılbaşında; maske, mesafe ve temizlik kurallarını aşan bir organizasyona ben pek şahit olmadım. Dolayısıyla burada bir pandemi seviyesinde bir sıçrama beklemiyoruz. Ancak toplumumuzda böyle bir temas ve yoğunluk artışı olmuşsa bile bunu en az bir hafta 10 gün sonra görürüz. Ayrıca bizim yoğun bakımlarımızın doluluk oranı normalde yüzde 90 oranında gider. Çünkü yoğun bakımlar yüksek maliyetli alanlardır ve hastalar yattığı zaman; mesela biz Covid-19 hastasını 3 ila 7 günde taburcu ederken yoğun bakımlarda bu ortalama 4 ila 6 hafta arasına kadar çıkıyor. Dolayısıyla yoğun bakıma yatan hasta uzun müddet kalıyor. Yoğun bakımlarımızda her zaman yüzde 90 üzerinde bir doluluk oranı her zaman vardır. Ancak Covid-19'a ayırdığımız yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 60'lara kadar düştü. Bu kısıtlamaların çok ciddi oranda olumlu yansımaları oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Corona virüs risk haritasında çarpıcı değişim: Kıpkırmızıydı