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CHP 'nün sözlerini unuttu

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı çıkıp kaos peşinde olanları desteklerken ’nün vakti zamanında öğrenci olayları konusundaki konuşmasını unutmuş görünüyor. Derslere girmeyip boykot peşinde koşan öğrencileri eleştiren İsmet İnönü, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını kaybettiklerini söyleyerek “nasıl şey bu? sözleriyle öğrencilere çıkışıyor.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:26 Son Güncelleme: 7.1.2021 11:36 ABONE OL
CHP İsmet İnönü'nün sözlerini unuttu

26 Aralık 1938 tarihinde toplanan CHP I. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin "değişmez genel başkanı" seçilen ve "Millî Şef" unvanı verilen İsmet İnönü'nün zamanında Türkiye'de yaşanan öğrenci olayları konusunda TRT'de yaptığı bir konuşma Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla birlikte yeniden gündem oldu. CHP'nin milli şef ilan ettiği İsmet Paşa'nın arşivden çıkan öğrenci olayları konusundaki konuşması, CHP'nin bugün Boğaziçi Üniversitesi'ne yaşanan kaos tertibine arka çıkmasına bir cevap niteliği taşıyor. "Katil polis" diye bağıranların arkasında duran CHP'lilerin İsmet İnönü'nün öğrenci olayları konusundaki tarihi konuşmasına ne diyeceği merak ediliyor.

İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi | Video

İsmet İnönü konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

"Öğrenci meselesi. Öğrenci öğrenmek ihtiyacını kaybetmiştir, nasıl şey bu? Öğrenmek isteyen kimse yok. Bu yaşa gelmişim her gün yeni bir şey öğrenirim. Okul çağında bulunan insanlar dünyanın bütün meselelerini halledecekler bir tek meseleye ihtiyaçları yok, o da öğrenmek. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu, nasıl şey bu?"

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CHP İsmet İnönü'nün sözlerini unuttu
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