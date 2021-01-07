İsmet İnönü'nün dönemin eylemci öğrencilerine tepkisi | Video

TRT Arşiv'den çıkan görüntülerde; öğrencilerin işinin derse gitmek olduğunu ifade eden İsmet İnönü'nün, eylemci öğrencilere çok kızgın olduğu görülüyor. İsmet İnönü, eylemci öğrencilere şu sözlerle tepki gösteriyor; "Okul çağında bulunan insanlar. Dünyanın bütün meselelerini halledecekler. Bir tek meseleye ihtiyaçları yok. O da öğrenmek. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu!"

TRT Arşiv'den çıkan görüntülerde; öğrencilerin işinin derse gitmek olduğunu ifade eden İsmet İnönü'nün, eylemci öğrencilere çok kızgın olduğu görülüyor. İsmet İnönü, eylemci öğrencilere şu sözlerle tepki gösteriyor; "Okul çağında bulunan insanlar. Dünyanın bütün meselelerini halledecekler. Bir tek meseleye ihtiyaçları yok. O da öğrenmek. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu!"