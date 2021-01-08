Son dakika haberi | Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: Bu kış, PKK'nın son kışı olacaktır

Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış, PKK'nın son kışı olacaktır." dedi. Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 863 uzman erbaş jandarmayı tebrik etti.

Jandarmanın, vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıyız. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır duasıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Avaşin'de, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ve ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir."