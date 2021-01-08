Son dakika: Millet İttifakı'nda derin çatlak! 'İYİ Parti CHP sayesinde var' deyince ortalık karıştı

Çanakkale Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nı dün Ülgür Gökhan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda söz alan İYİ Parti Çanakkale Meclis Üyesi Burak Kunt, komisyona alındıkları için teşekkür etti, sonra ise daha önce oturuma davet edilmediklerini belirterek sitem dolu ifadeler kullandı. Kunt'un açıklamalarına CHP'li başkan Ülgür Gökhan çok sinirlendi. Gökhan, "İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" deyince olanlar oldu. Kunt, "Beş buçuk milyon İYİ Partiliye hakaret ediyorsunuz" diyerek oturumu terk etti.

"TELEFON BİLE AÇMADINIZ"

Belediyenin sosyal medya hesaplarında da canlı yayınlanan toplantıda söz alan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt, "14 aydır gerek imar komisyonuna gerekse bütçe komisyonuna İYİ Partili hiç bir meclis üyemiz ya da temsilcimiz dahil olamıyordu. Geçtiğimiz ay itibariyle bu komisyona yeniden davet edildik. Başkanım bu ricamızı bir kaç kez size bildirmiştik, bizi kırmadığınız için hem size hem de 19 Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyemize teşekkür ederim. Artık biz de Çanakkale'nin imar sorunlarıyla ilgili doğrudan bilgi alabileceğiz. Biz 14 ay önce doğruları söylediğimiz için, yanlışları dile getirdiğimiz için sadece ve sadece Çanakkale halkının hakkını savunduğumuz için bu komisyonlardan adeta atıldık. Bize bir açıklama yapma zahmetinde bile bulunmadınız. Telefon bile açmadınız. Komisyonlar aynen devam etti. Bizim hiç bir şeyden haberimiz bile olmadı." dedi.