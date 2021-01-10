Son dakika haberi: Militan değilim diyen Kaftancıoğlu bakın nereden çıktı!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'MİLİTANDIR' ÇIKIŞI GELMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi önünde şiddet eylemlerine karışan öğrencilere ve onları örgütleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ben öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine karşı, "Terör ve terör örgütleriyle hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sorna da olmayacaktır" ifadeleriyle karşılık verdi.